Ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: la sanità del Veneto è la migliore d'Italia

I ricercatori del Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa hanno presentato ieri, venerdì 1 giugno, a Venezia i risultati 2017 del Sistema di valutazione dei Sistemi sanitari regionali.

Istituita dal 2008, la collaborazione volontaria tra il MeS, 10 regioni italiane (Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) e le due province autonome di Trento e Bolzano ha permesso lo sviluppo e la condivisione di un sistema di valutazione delle "performance" dei sistemi sanitari regionali, che si compone di oltre 300 indicatori e che serve a monitorare la capacità di miglioramento della gestione dei servizi sanitari, ossia l’appropriatezza, la qualità dei processi e l’efficienza delle aziende.

La buona notizia che emerge dai dati forniti dalla ricerca condotta dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è che il miglior sistema regionale per quanto attiene alla Sanità è quello del Veneto.

A fronte di 98 indicatori valutati, tra i quali la spesa per i farmaci, l'attesa per i pazienti oncologici o le cure domiciliari, facendo riferimento all'anno 2017, ben il 60% di questi sono migliorati dando così vita ad un "trend positivo", mentre per il 15,3% degli indicatori si è dinanzi ad un "trend stazionario" e solo per il 24,5% degli indicatori (dato regionale più basso dopo la Lombardia che ha però 85 indicatori valutati) è stato riscontrato un peggioramento.

La tabella che esprime i trend degli indicatori per ogni regione - Fonte foto QuotidianoSanità