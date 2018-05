Festività di San Zeno, aperto gratuitamente il parcheggio Riva di Villasanta

Domani, 21 maggio, è San Zeno, patrono di Verona. Scuole e uffici resteranno chiusi, mentre i musei della città resteranno aperti. Anche la Questura di Verona ha informato che, in occasione della festività, saranno chiusi gli uffici deputati allo svolgimento delle pratiche amministrative. Verrà invece garantita l'apertura dell'ufficio denunce dalle 8.00 alle 20.00. Sempre a disposizione poi, per ogni richiesta di intervento, le pattuglie sul territorio e la centrale operativa del 113.

E per San Zeno, oggi è domani, è stato eccezionalmente aperto il parcheggio Riva di Villasanta in via Tommaso da Vico, angolo via Lega Veronese. Il parcheggio nell'ex caserma contiene 600 auto ed è stato aperto gratuitamente.