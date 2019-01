San Zeno e immigrazione, centinaia di reazioni ad un post di Balasso

Prima, durante e dopo una puntata di Adrian, lo spettacolo di Adriano Celentano in diretta su Canale 5 dal Teatro Camploy di Verona, sono tanti i commenti sui social di coloro che esprimono la propria approvazione o disapprovazione sullo show. Ma per una volta, sui social, la scena se l'è presa un comico che dalla prima puntata è sempre stato presente sul palco del Camploy. È Natalino Balasso che ieri, 29 gennaio, ha raccontato sulla sua pagina ufficiale di Facebook un episodio che gli è accaduto a Verona.

Una signora - scrive Balasso su Facebook - vede alcuni ragazzi di colore traccheggiare davanti all'internet point e, invocando il santo protettore della città, esprime un'orazione piena di cristiana compassione: "San Zeno, fali andar via tuti sti delincuenti! Che i vaga a casa sua, Verona la xè piena de negri ormai!". Mi sento di dover intervenire con un appunto storico: "Signora, guardi che San Zeno era egiziano ed era piuttosto nero". La cristiana ci pensa un po' e conclude: "Eco chi che li ga mandai!". Com'è difficile fare i santi protettori.

Le reazioni che questo post ha generato sono state centinaia. In molti lo hanno condiviso, altri hanno commentato e non tutti gli utenti si sono schierati con il comico. Alcuni hanno dato ragione alla signora con cui Balasso aveva parlato ed altri hanno anche sottolineato degli errori formali: come lo "xè" che in dialetto veronese non si usa, oppure il fatto che San Zeno non fosse egiziano. Il patrono di Verona, infatti, aveva origini mauretane, proveniva cioè da una regione costiera dell'Africa mediterranea che si estendeva dal Marocco a parte dell'Algeria.