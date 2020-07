Durante scavo scoperta necropoli di 18 tombe a San Zeno di Montagna

Il ritrovamento era stato fatto nel febbraio scorso in un terreno privato interessato da un cantiere edilizio. Tutto però si è fermato a causa dell'emergenza coronavirus. Poi, giovedì scorso, 16 luglio, l'annuncio della Soprintendenza di Verona attraverso un tweet corredato da quattro foto. A San Zeno di Montagna è stata scoperta una necropoli formata da 18 tombe probabilmente medioevali, con corpi sepolti sotto lastre di pietra locale appoggiate tra loro come a formare dei tetti a spiovente.

Sorpresa durante i lavori di scavo a San Zeno di Montagna!

Scoperta una necropoli (18 tombe, ma in origine erano di più) con sepolture in lastre di pietra locale intatte. All'interno si conservano gli scheletri degli inumati e forse oggetti di corredo.

Per una datazione più precisa della necropoli sarà necessaria un'analisi con il Carbonio 14. Per il momento, sul posto, sono al lavoro esperti di archeologia ed antropologia per recuperare scheletri e si spera anche qualche oggetto sepolto insieme al defunto o alla defunta. Infatti, i primi resti ritrovati sarebbero quelli di una donna, ma ci sarebbero anche dei bambini sepolti nella necropoli. E non si esclude che ci siano anche dei nuclei familiari, inumati in tombe ravvicinate.



Necropoli San Zeno di Montagna (Foto Twitter - Soprintendenza Verona)

Tutto quello che verrà scoperto nella necropoli di San Zeno di Montagna sarà portato via per altre analisi che potrebbero farci scoprire nuovi dettagli sulle passate popolazioni del Baldo. Ancora da definire, invece, il luogo in cui saranno poi conservati i ritrovamenti.

