San Zeno ora è cardioprotetta e la Croce Bianca ha 2 nuove ambulanze

Il presidente di Croce Bianca Pier Luigi Verga, con un gruppo di volontari dell'associazione e l'assessore al Decentramento Marco Padovani, hanno inaugurato le due nuove ambulanze di classe A, attrezzate anche per il trasporto neonatale. Inoltre, è stato installato fuori dalla storica sede dell'associazione a San Zeno, all'angolo tra piazza Bacanal e via Pontida, un defibrillatore semiautomatico. Monsignor Gianni Ballarini, abate di San Zeno, ha benedetto i dispositivi, ora a disposizione della collettività. E proprio durante la cerimonia di benvenuto dei nuovi mezzi, un equipaggio del trasporto neonatale è partito a sirene spiegate: Croce Bianca svolge questo servizio dal 2000. Nel 2018, i trasporti di bimbi appena nati, prematuri o in condizioni critiche, sono stati oltre 120, circa uno ogni tre giorni.

«Questa per noi è una giornata molto importante che ci rende orgogliosi e che, al tempo stesso, ci proietta nel futuro. Le due nuove ambulanze sono un investimento oneroso fatto anche in vista delle prossime convenzioni per il presidio dell'emergenza - urgenza sul territorio. Ora, però, la parola passa all'Ulss 9 Scaligera e alla Regione. Le convenzioni con le organizzazioni del territorio sono scadute da oltre un anno, a metà 2018. E ancora non c'è traccia delle nuove assegnazioni», ha puntualizzato Verga. «Ringrazio tutti i volontari di Croce Bianca, impegnati e sempre in prima linea anche con un nucleo di Protezione Civile», ha sottolineato l'assessore Padovani. «In questi giorni che precedono il Natale, la natalità, inaugurare e benedire due nuovi mezzi che saranno sul territorio a beneficio proprio dei più piccoli è molto importante», ha aggiunto monsignor Ballarini.