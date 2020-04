Covid-19, a San Martino Buon Albergo la distribuzione dei buoni spesa

L'amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo ha delineato i criteri per l'individuazione dei nuclei familiari economicamente più colpiti dall'emergenza Covid-19 a cui destinare i fondi per soddisfare le necessità essenziali ed urgenti. Al Comune sono stati assegnati dallo Stato 82.884,65 euro per la solidarietà alimentare. La somma sarà utilizzata per acquisire generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare direttamente a casa degli aventi diritto o tramite la realizzazione di «buoni spesa» utilizzabili per l'acquisto di alimenti.

«In queste settimane abbiamo fatto fronte all'emergenza mettendo a disposizione tutte le risorse e l'organizzazione che avevamo a disposizione, sebbene la situazione finanziaria dei Comuni sia soggetta a vincoli normativi stringenti - ha spiegato Franco De Santi, sindaco di San Martino Buon Albergo - Abbiamo predisposto accordi con i supermercati del territorio per l'acquisto delle gift card da consegnare ai cittadini in difficoltà e per l'organizzazione della consegna a domicilio di generi alimentari per le persone che non possono uscire di casa».

Per accedere al fondo di solidarietà alimentare, sarà necessario compilare l’apposita dichiarazione sostitutiva e inviarla ad uno dei seguenti indirizzi mail: fbrunelli@comunesanmartinobuonalbergo.it, lbragantini@comunesanmartinobuonalbergo.it, zampieri@comunesanmartinobuonalbergo.it. Il modulo è disponibile anche sul sito del comune di San Martino Buon Albergo.

Per informazioni e per ricevere assistenza nella compilazione è possibile chiamare il numero 045-8874225.

Il servizio di consegna a domicilio sarà effettuato in accordo con l'associazione «Ci siamo noi» che già in queste settimane si è adoperata nel servizio di consegna della spesa.

L'amministrazione comunale ha inoltre approvato una delibera per l'istituzione di un fondo denominato «Emergenza Covid 19, solidarietà per San Martino Buon Albergo». Tramite un conto corrente dedicato vengono raccolte le donazioni di aziende e cittadini che verranno destinate sempre per la solidarietà alimentare. «Purtroppo - conclude De Santi - questa emergenza avrà ripercussioni inestimabili per l'economia del nostro territorio, per le aziende e per le famiglie. Siamo quindi al lavoro per valutare ulteriori iniziative e agevolazioni da destinare ai nostri concittadini superata questa prima fase di emergenza. Siamo convinti che i cittadini di San Martino dimostreranno ancora una volta la loro solidarietà e il loro gran cuore donando numerosi. Siamo una comunità unita, solidale, da sempre attenta ai più bisognosi. Anche questa volta ognuno di noi sarà in prima linea per affrontare questa emergenza nel miglior modo possibile».

È possibile effettuare una donazione sul conto «Emergenza Covid-19» all'Iban: IT86 Z030 6912 1171 0000 0301 067 (Banca Intesa San Paolo).