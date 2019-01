San Giovanni Lupatoto, a riscuotere le multe non pagate penserà Solori

Supera il milione di euro, l'ammontare delle multe elevate tra il novembre e il dicembre del 2015 e ancora non pagate al Comune di San Giovanni Lupatoto. Una cifra che l'amministrazione vuole assolutamente riscuotere e quindi attraverso la propria polizia municipale ha dato autorizzazione alla ditta Solori di recuperare il credito non ancora versaro da quasi tremila automobilisti.

Tutte le cifre sono state riportate da Renzo Gastaldo su L'Arena. Per la precisione sono 2.885 i sanzionati che non hanno pagato le multe ricevute per non aver rispettato il limite dei 90 chilometri orari sulla Transpolesana. Tutte infrazioni scoperte grazie all'autovelox fisso installato nel 2014 al quinto chilometro della SS 434, prima del tunnel. Da Solori, gli automobilisti insolventi riceveranno un'ingiunzione di pagamento e la cifra che si dovrà versare comprende la multa, le maggiorazioni, le spese di notifica e di recupero.