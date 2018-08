Melegatti, manifestazione davanti al Comune di San Giovanni Lupatoto

Melegatti. Lavoro, diritti e dignità.

È ciò che si leggeva questa mattina, 25 agosto, nello striscione mostrato dai dipendenti della Melegatti durante la manifestazione organizzata davanti al municipio di San Giovanni Lupatoto. Nel secondo bando di vendita dell'azienda fallita la base d'asta è stata abbassata, ma soprattutto si fa riferimento all'avvio delle procedure di licenziamento collettivo dei lavoratori in cassa integrazione.

I manifestanti hanno avuto un confronto con il sindaco lupatotino Attilio Gastaldello che successivamente su Facebook ha spiegato che: "L'amministrazione comunale ha seguito le vicende dei lavoratori della Melegatti sin dai primi momenti di manifestazione delle criticità. Le numerose iniziative a favore dei lupatotini, che stanno vivendo una situazione di crisi lavorativa, testimoniano la particolare attenzione del Comune ad un problema sociale grave. I tre bandi già realizzati per la riqualificazione delle persone abili e diversamente abili, il nuovo bando in itinere, il progetto Family plus e molto altro costituiscono una risposta concreta a situazioni di bisogno create anche da emergenze lavorative".

Con la sua presenza ha voluto testimoniare la propria vicinanza anche senatore leghista veronese Paolo Tosato.