San Bonifacio, dito medio verso una consigliera comunale di minoranza

Cambiano luogo, modalità e protagonisti, ma la storia si ripete. A Bussolengo, in un consiglio comunale di febbraio, al consigliere di maggioranza Tiziano Ferrari scappò una frase sessista nei confronti di una consigliera di opposizione, la 5 Stelle Barbara Setti. Lunedì scorso, 21 maggio, sempre in un consiglio comunale, ma a San Bonifacio, è capitato un episodio simile. Nessuna frase sessista, questa volta, ma un chiaro gesto offensivo, il dito medio alzato da parte del consigliere di maggioranza Luciano Fiorio nei confronti di una consigliera di opposizione, Anna Firolli del Movimento 5 Stelle. La consigliera Firolli ha subito notato il gesto, che invece è sfuggito alla presidente del consiglio comunale di San Bonifacio Cristina Zorzanello. Anna Firolli ha abbandonato l'aula e Fiorio ha cercato di rimediare scusandosi pubblicamente.

Solidarietà e vicinanza alla consigliera Firolli sono stete espresse dal Movimento 5 Stelle del Veneto.

Non è la prima volta che nel consiglio comunale di San Bonifacio accadono fatti incresciosi - scrivono i pentastellati - L'anno scorso lo stesso Fiorio aveva raccomandato per la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle un trattamento sanitario obbligatorio. Chiediamo al Partito Democratico una forte presa di posizione nei confronti del suo esponente all'interno del consiglio comunale di San Bonifacio. In un periodo in cui la violenza sulle donne è al centro di una delicata e complessa opera di educazione dell'opinione pubblica, fatti come questi confermano che c'è ancora molta strada da fare.