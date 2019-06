Intervento al cuore per Samuel dei Subsonica: «Il mio Microchip Emozionale»

«Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente. In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque. Hehehe». Con questo messaggio Samuel, il cantante dei Subsonica, ha voluto rassicurare i suoi fan in vista dell'avvio del nuovo tour della grande band torinese che, questa sera, darà il via a Verona al Rookazoo Music Festival per un concerto assolutamente imperdibile.

«I medici che sono stati stupendi, - ha quindi proseguito il cantante nel suo messaggio ai fan - mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui). E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme. L’ennesimo tour Subsonico. Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un’estate fantastica! Bon! Il Microchip Emozionale al cuore ora ce l’ho, - ha infine concluso Samuel - il prossimo passo è un tatuaggio sul polmone!».