Prostituzione, commissione regionale favorevole alla regolamentazione

«Ero e continuo a essere favorevole alla riapertura delle case chiuse. Non c'è nel contratto di governo, perché i Cinque Stelle non la pensano così». Il vicepremier Matteo Salvini ha risposto ad una domanda specifica con queste parole riportate da Ansa, mentre si trovava alla cerimonia di consegna di Costa Venezia, a Monfalcone. Sul tema, però, Salvini non ha voluto insistere, ribadendo che prima ci sono altri problemi da risolvere, e poi si potrà pensare alla riapertura delle case chiuse, guardando al modello austriaco, ritenuto il migliore dal leader leghista.

Più deciso di Matteo Salvini è il consigliere regionale veneto Antonio Guadagnini, di Siamo Veneto. Guadagnini ha avanzato una proposta di legge per disciplinare la prostituzione, proposta che intanto ha ottenuto il parere favorevole della quinta commissione del Veneto.