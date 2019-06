Alle pre finali nazionali di "Miss mamma italiana 2019" c'è anche una veronese

Da giovedì 20 a domenica 23 giugno, la località turistica di Gatteo Mare, ospita le fasi finali della 26^ edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, “Miss Mamma Italiana” (è il primo in Italia dedicato alla figura della mamma) è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Oltre mille le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di giugno di quest’anno, ma solo le 47 vincitrici delle Finali Regionali da giovedì 20 giugno hanno raggiunto Gatteo Mare, sulla Riviera Romagnola, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2019”. Tra le aspiranti vincitrici dell'ambito titolo di "Miss mamma italiana 2019" c'è anche Sally Avesani, 43 anni, educatrice, di Castelnuovo, mamma di Nayeli e Solidea, rispettivamente di 9 ed 8 anni.

Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 giugno, le mamme Pre Finaliste, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre in serata, a partire dalle ore 21.30 nella splendida cornice di Piazza della Liberà, sono in programma le due Pre Finali, dove oltre ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, le mamme dovranno sostenere alcune prove di abilità come cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica, cantare una ninna nanna e tante altre prove creative e sportive.

Nella serata di sabato 30 giugno, verranno proclamate le 16 mamme staccheranno il pass per domenica 23 giugno, dove, sempre in Piazza della Libertà, con inizio alle ore 21.30, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2019” (l’ingresso alle 3 serate è gratuito).