Gioco d'azzardo, Orietta Salemi d'accordo con la nuova legge regionale

Sul tema del gioco d'azzardo finalmente qualcosa sembra muoversi, ma ora non c'è un minuto da perdere: il provvedimento arrivi in fretta in aula per il voto.

La vicecapogruppo veronese del Partito Democratico in consiglio regionale Orietta Salemi si dichiara "assolutamente favorevole" al nuovo provvedimento regionale "Emergenza Azzardo", approvato dalla giunta ed ora pronto per essere approvato definitivamente in consiglio. Il disegno di legge è stato presentato dall'assessore regionale alle politiche sociali Manuela Lanzarin, che lo ha rilanciato in occasione dell'anteprima del "Libro Blu" dell'Agenzia nazionale delle Dogane e dei Monopoli. L'anteprima ha anticipato alcuni dati sui volumi del gioco d'azzardo in Veneto, mostrado che in provincia di Verona la spesa nelle macchinette nel 2017 è stata di 1.114 euro pro-capite. "Una cifra dietro alla quale si celano disagi e sofferenze morali e materiali, oltre ad attestare la problematica di costi sociali altissimi", ha commentato Salemi.