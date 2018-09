Cala il sipario sulla Sagra dell'Anara Pitanara con oltre 25mila presenze

Un’edizione da record. Si è chiusa martedì sera la 12^ edizione della Sagra de L’Anara Pitanara con l’ultima grande serata. Mentre lunedì è calato il sipario sul Maravilia Festival, l’evento di tradizione e cultura che da tre anni accompagna la rinomata kermesse di Tarmassia e che per questa edizione ha visto protagonista l’arte del Circo.

Numeri in crescita per entrambi gli eventi, quindi, che hanno portato sul palco di Villa Guarienti Baja numeri internazionali come “il quadrante”, la “barra russa”, il “mano a mano” e molto altro, tutte esibizioni che appartengono alla storia del circo classico. Tra gli ospiti, Alessandro Serena il nipote di Moira Orfei, icona intramontabile del circo moderno, che ha inaugurato il Maravilia Festival. Per tutto il weekend si sono susseguiti artisti e workshop, rappresentazioni e laboratori per bambini, sempre con un’attenzione particolare per il sociale delle associazioni Vip Verona Onlus e Essere Clown Verona.

La Sagra de L’Anara Pitanara si conferma tra gli appuntamenti più attesi della stagione in provincia.

Soddisfatta la presidente de La Compagnia de l’Anara, Elena Meneghelli: “Hanno reso possibile questa sagra 130 volontari e oltre 120 sponsor. Sono stati protagonisti più di 100 artisti sul palco, compreso il complesso bandistico Vincenzo Mela, 45 artisti tra scultori, pittori e fotografi che hanno esposto negli spazi dedicati, 20 bancarelle espositive. In totale le presenze sono state più di 25mila. Non possiamo che essere entusiasti di questa edizione che ci ha permesso di guardare con ottimismo al futuro della manifestazione”.

Anche per il mantovano Marco Biasetti, direttore artistico del Maravilia Festival, l’edizione 2018 è stata di quelle da ricordare: “Soddisfatto della programmazione artistica, ma soprattutto dello stupore e dell’emozione che ho visto negli occhi delle persone in platea e nel divertimento dei più piccoli. Il tema del circo si è sposato benissimo con l’idea del Maravilia ed ogni serata è stata un grande evento. Ringrazio l’Associazione “La Compagnia de L’anara” che anche quest’anno mi ha permesso di collaborare con persone speciali”.