Safer Internet Day, al liceo Montanari la tappa veronese di "Una vita da social"

La Polizia di Stato, il Ministero dell'istruzione e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza celebrano il Safer Internet Day (il giorno per un internet più sicuro) con l'iniziativa "Una vita da social", che coinvolgerà circa sessantamila studenti in tutta Italia sul tema del cyberbullismo.

Martedì prossimo, 5 febbraio, la Polizia ha organizzato workshop e dibattiti in alcuni istituti scolastici del Veneto. A Verona, l'appuntamento sarà al liceo Montanari e avrà come slogan "Insieme per un internet migliore".

L'obiettivo delle attività di prevenzione e informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i giovani a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

Nuove forme di comunicazione e la disponibilità di tecnologie in costante evoluzione ci permettono di disporre di vantaggi senza precedenti - ha dichiarato Alessandra Belardini, dirigente del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto - Le giovani generazioni vanno però sensibilizzate sui temi della sicurezza in rete. Pensare, prima di condividere qualsiasi contenuto in rete, ci rende cittadini virtuali rispettosi delle regole.

E nell'annunciare questa iniziativa, la Polizia ha diffuso i dati che mostrano una crescita dei reati compiuti in rete a livello regionale.

