Il Sacrario militare apre alla città: custodisce le spoglie di 3.915 caduti

Il sacrario militare di Verona, all’interno del cimitero monumentale, apre le porte alla città. Ogni secondo fine settimana del mese, a partire dal 14 settembre, il sabato e la domenica dalle 9 alle 18 (le 17 in inverno), il monumento che custodisce le spoglie di 3.915 caduti della Grande Guerra sarà visitabile a chiunque voglia riscoprire questo luogo di memoria e conoscere la storia e le storie legate alla vita e alla morte di migliaia di giovani soldati, non solo veronesi.

L’apertura è resa possibile grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra il Commissariato generale per le onoranze ai caduti e l’ANA nazionale.

«Questo nuovo impegno ci riempie di orgoglio. Il sacrario militare di Verona è un luogo che merita di essere riscoperto. Dagli studenti e dalle scolaresche che studiano questo periodo storico ma non solo. Il nostro obiettivo è far conoscere a tutti il sacrificio dei nostri soldati e commemorarli. Dopo tanti anni, finalmente, iniziamo con l’apertura continuativa del sito: per ora è fissata a due giorni al mese ma a seconda delle richieste valuteremo come e quando implementare l’offerta», spiega il presidente dell’ANA Verona Luciano Bertagnoli presentando l’iniziativa.

«Ministero della Difesa e Commissariato generale per le onoranze ai caduti, Comune e partecipate, Associazione nazionale alpini hanno operato in sinergia per valorizzare questo luogo sacro e i nostri caduti, per fare memoria e tenere aperto un monumento che altrimenti sarebbe accessibile solo a seguito di specifiche richieste», plaude il tenente colonnello Giuseppe Margoni del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Luoghi di raccoglimento e commemorazione, i cimiteri e sacrari militari in Italia sono circa 1.400, complessivamente 1.700 in tutto il mondo. E si tratta di spazi che ancora oggi, a distanza di decenni, ancora accolgono nuove spoglie che riemergono dai terreni di battaglia. Da inizio anno, solo sull’altopiano di Asiago, a fronte di lavori o anche di semplici escursioni, la terra ha restituito i resti di sei soldati della Grande Guerra. «È nostro compito prenderli in carico, fare rientrare le salme che ancora emergono all’estero, in Russia ma non solo. E dare loro degna sepoltura con gli onori militari», spiega Margoni.

Gli alpini volontari dell’ANA Verona si alterneranno al Sacrario Militare anche per custodirlo e curarne la manutenzione ordinaria e saranno presenti con materiale informativo durante l'apertura. Il centro studi dell’ANA Verona, presieduto da Giorgio Sartori, è da anni in prima linea nella riscoperta dell’immenso patrimonio storico e umano che il sito rappresenta. Grazie a queste ricerche, «oggi di quei nomi e cognomi incisi sulle lapidi conosciamo anche paternità, luogo e data di nascita, reparto di appartenenza, luogo e data di morte di quei soldati. Il censimento ha certificato come la prima causa di morte non sia stata la battaglia in sé, quanto le epidemie dovute a condizioni di vita estreme. L'87% delle circa 4mila vittime ricordate al Sacrario Militare, sono infatti decedute a causa di malattie nei vari ospedali e ospedaletti da campo allestiti tra città e provincia», ricorda Sartori.

«Ringrazio gli alpini e ringrazio Agec – ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina – per aver aperto questo straordinario luogo di memoria della nostra città. Il sacrario non è semplicemente un monumento, ma racchiude al suo interno la nostra storia, la nostra identità e il ricordo di tanti giovani che diedero la vita per la nostra Patria. Verona è profondamente legata ai suoi alpini, è orgogliosa di ciò che hanno fatto e di quello che continuano a fare concretamente ogni giorno nei quartieri della città. Per questo credo che tutti i cittadini siano interessati a conoscere e a mantenere la memoria di questo luogo intriso della nostra storia”.

«L’apertura al pubblico del sacrario militare – ha detto l’assessore Marco Padovani – rappresenta un ulteriore tassello della collaborazione tra l’Amministrazione e gli alpini. La storia di Verona e quella degli alpini sono profondamente intrecciate. Per questo stiamo già lavorando, insieme, alle celebrazioni per i cento anni dalla Fondazione di ANA Verona, anniversario che scadrà l’anno prossimo».