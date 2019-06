Autostrada del Brennero, esodo estivo: previsto un sabato da bollino nero

Come anticipato la scorsa settimana, Autostrada del Brennero ricorda che l'8 giugno si prevede traffico da bollino nero in carreggiata sud. La chiusura delle scuole in Italia e il weekend festivo di Pentecoste in Germania, Austria e Alto Adige produrranno, già in mattinata, un elevato incremento dei transiti diretti verso le località turistiche del Belpaese. Autostrada del Brennero si è già da tempo attrezzata per ridurre al minimo i disagi e offrire ai propri utenti la massima assistenza, ma suggerisce di programmare il proprio viaggio cercando di scegliere gli orari e i giorni meno trafficati, consultando le previsioni del traffico sul sito internet della Società, da poco rinnovato nei contenuti e nella grafica per essere ancora più utile e immediatamente accessibile.

L’orario più critico, quello durante il quale si sconsiglia di mettersi in viaggio se non strettamente necessario, sarà quello compreso tra le 7 e le 18 di domani. Già in serata, la situazione dovrebbe rapidamente normalizzarsi, mentre nella giornata di domenica, sempre in direzione sud, si prevede bollino rosso con traffico intenso al mattino e bollino giallo con traffico sostenuto nel pomeriggio. Dalla sera di domenica, fino a sabato prossimo, è previsto traffico regolare in direzione sud. La carreggiata nord sarà interessata, solo lunedì, da un leggero incremento dei transiti tra le 12 e le 18.

Come sempre in occasione di previsioni di traffico critico, Autostrada del Brennero mobiliterà tutto il personale necessario ad assistere i viaggiatori e farà trovare loro la tratta libera da cantieri che possano acuire eventuali disagi. Si ricorda la possibilità di scaricare l’app di A22 per consultare in tempo reale la situazione del traffico e di contattare gli operatori del Centro Assistenza Utenti (al numero verde 800279940). Si raccomanda, infine, di affrontare il viaggio curando di avere a bordo acqua e generi di conforto per poter affrontare eventuali code.