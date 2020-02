Dal Catullo alla Russia, crescono i numeri di voli e passeggeri con S7

S7 Airlines, la più grande compagnia aerea privata in Russia e membro dell'alleanza internazionale «Oneworld», ha effettuato da Verona nell'anno appena concluso più di 1.000 voli verso Mosca e San Pietroburgo per un totale di quasi 150mila passeggeri. Importante anche la crescita dei passeggeri italiani, che registra una media annua del 15% con picchi che arrivano al 30% nella stagione estiva.

I collegamenti giornalieri per Mosca vengono rafforzati durante la stagione invernale con numerosi voli aggiuntivi durante i fine settimana. Lo scorso mese di dicembre, nelle date di maggior affluenza, S7 è arrivata ad operare fino a 5 voli diretti giornalieri per Mosca. A questi, si aggiungono i collegamenti diretti per San Pietroburgo che arrivano ad avere fino a tre frequenze settimanali.

Nel 2019, il World Travel Awards ha nominato Mosca una delle migliori mete di viaggio. La vibrante atmosfera della capitale della Federazione Russa, le eccellenze gastronomiche e le esperienze culturali rendono questa destinazione tra le più apprezzate mete per il turismo mondiale. Verona, inoltre, grazie ai numerosi collegamenti giornalieri con Mosca e con San Pietroburgo può offrire ai propri passeggeri uno dei migliori prodotti per i viaggi verso la Russia permettendo di visitare comodamente sia Mosca che San Pietroburgo in un unico viaggio.

Inoltre, grazie al vastissimo network di S7 Airlines, i passeggeri potranno comodamente raggiungere moltissime destinazioni in coincidenza con Mosca. Attualmente, il network S7 Airlines copre quasi tutte le principali regioni italiane, contribuendo in maniera decisa a favorire interscambi turistici, culturali ed economici tra i due Paesi. Attualmente S7 Airlines opera infatti voli regolari diretti da Roma, Pisa, Olbia, Cagliari, Napoli, Genova, Catania, Torino e Bari verso Mosca e da Verona anche verso San Pietroburgo.

Sempre nel 2019, S7 Airlines ha annunciato un proprio programma di fidelizzazione «S7 Priority», che permette di acquisire miglia non solo volando con S7 Airlines ma anche attraverso prenotazioni alberghiere con strutture convenzionate, autonoleggi ed altri servizi gestiti in collaborazione con i nostri partner. I punti acquisiti potranno essere spesi per l’acquisto totale o parziale di un biglietto aereo.