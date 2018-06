Musica ed emozioni al Teatro Romano: un successo il sesto Rumors Festival

Dopo aver ospitato, nelle precedenti edizioni, nomi nazionali ed internazionali del calibro di Patti Smith, Tony Bennett, Asaf Avidan, Rufus Wainwright, Rag’N’Bone Man, Anna Calvi, Ute Lemper, Vinicio Capossela, solo per citarne alcuni, si chiude con successo la sesta edizione di Rumors Festival: tre appuntamenti che hanno riempito di musica ed emozioni il Teatro Romano di Verona, tre occasioni per omaggiare la voce come strumento musicale.

Con oltre 2.800 presenze, recensioni entusiastiche e spettacoli emozionanti, Rumors Festival, il festival ideato da Elisabetta Fadini e dedicato alle avanguardi culturali, si presta a diventare uno tra gli appuntamenti estivi di rilievo della stagione musicale italiana.

L’edizione che si è appena conclusa ha portato sul palco del bellissimo Teatro Romano di Verona tre nomi di punta del panorama musicale internazionale ed italiano: la grande artista Noa, ambasciatrice della pace nel mondo, che ha omaggiato i numerosi fan con “Love Medicine” ed i suoi grandi successi, Peppe Servillo & Danilo Rea che, con lo spettacolo “Io Te Vurria”, hanno fatto rivivere la magia della canzone partenopea e, a chiusura della sesta edizione, “A Night with Steven Wilson”, tra i più importanti rappresentanti contemporanei del progressive rock per un concerto tutto esaurito.

“Con grande orgoglio, sono felice che anche quest’anno siamo riusciti a portare a Verona grandi nomi - ha detto Elisabetta Fadini, artista, attrice e Direttore Artistico di Rumors Festival -. Artisti impegnati nella diffusione dell’arte autentica, in nome della cultura come valore e come mezzo di comunicazione, continuando così a contraddistinguere Verona città d’arte internazionale”.