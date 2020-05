Perché anche il Teatro Romano torni presto a fare "Rumors": live spostati, biglietti e rimborsi

«A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n. 33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19, vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, siamo spiacenti comunicare che i concerti programmati nella prevista rassegna "Rumors, Illazioni vocali" programmata per il mese di giugno al Teatro Romano sono rinviati e/o annullati». Così si legge in una nota degli organizzatori del noto festival che per tante estati ha allietato e tenuto compagnia con ottima musica e grandi artisti a tutti i veronesi e ai visitatori del capoluogo scaligero.

La rassegna "Rumors Illazioni Vocali", organizzata da International Music and Arts con il Curatore Artistico Elisabetta Fadini, è realizzata nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese con l’assessorato alla Cultura del Comune di Verona. Di seguito riportiamo nel dettaglio tutti i concerti previsti inizialemente per l'estate 2020 e che, a causa dell'emergenza sanitaria, sono stati annullati o che verranno prossimamente ricalendarizzati:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

TONES AND I - «Evento previsto per il 24-06-2020: il concerto è annullato e viene effettuato rimborso, i clienti che hanno acquistato il biglietto devono seguire la procedura sul sito https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/ oppure https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus- oppure rivolgendosi direttamente al punto vendita entro il 10 luglio 2020».

- «Evento previsto per il 24-06-2020: il concerto è annullato e viene effettuato rimborso, i clienti che hanno acquistato il biglietto devono seguire la procedura sul sito oppure oppure rivolgendosi direttamente al punto vendita entro il 10 luglio 2020». NICCOLO’ FABI - «Evento previsto per il 27-06-2020: spostato al 2021, siamo in attesa della nuova data (verrà comunicata entro il 31-07-2020). I biglietti acquistati saranno validi per lo show del prossimo anno. (art. 88 DL 17/3/2020 n. 18 convertito in legge il 24 aprile 2020)».

- «Evento previsto per il 27-06-2020: spostato al 2021, siamo (verrà comunicata entro il 31-07-2020). I biglietti acquistati saranno validi per lo show del prossimo anno. (art. 88 DL 17/3/2020 n. 18 convertito in legge il 24 aprile 2020)». WOODKID - «Evento previsto per il 29-06-2020: il concerto è annullato. Stiamo lavorando per poter annunciare il ritorno dell’artista in Italia quanto prima , nel frattempo i biglietti verranno rimborsati tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 10 luglio 2020. Vi invitiamo a seguire le procedure sul sito: https.//www.ticketone.it/campaign/covid-19/ oppure https:help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-» .

- «Evento previsto per il 29-06-2020: il concerto è annullato. Stiamo lavorando per poter annunciare , nel frattempo i biglietti verranno rimborsati tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 10 luglio 2020. Vi invitiamo a seguire le procedure sul sito: oppure . DEVENDRA BANHART - «Evento previsto per il 30-06-2020: il concerto è attualmente sospeso: Al più presto comunicheremo se la data verrà recuperata nel 2021 o se procederemo con rimborso dei biglietti già acquistati tramite "voucher"».

Gli organizzatori del festival, infine, spiegano di star comunque lavorando «per potervi ospitare in una cornice più ridotta al Teatro Romano anche in questa stagione, seguendo tutte le direttive del Decreto e nel massimo rispetto della sicurezza».