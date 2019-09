Capelli neri, occhi marrone, Mister Italia 2019 è Rudy El Kholti ed è di Zevio

È di Zevio, si è laureato a Verona e vive e lavora a Sydney. Mamma italiana, papà marocchino, il prossimo 14 novembre compirà 30 anni. Si chiama Rudy El Kholti ed è Mister Italia 2019. Capelli neri, occhi marrone, nato sotto il segno dello scorpione, Rudy El Kholti ha battuto la concorrenza degli altri 35 partecipanti alla finale nazionale del concorso di bellezza, una serata che si è tenuta sabato scorso a Lignano Sabbiadoro, condotta dalla ex Miss Italia Danny Mendez.

Il ragazzo più bello d'Italia ha la doppia cittadinanza, italiana e australiana, e non è il primo concorso che si aggiudica. La sua passione per il fitness e la palestra gli ha permesso di vincere il campionato australiano e in seguito anche il campionato mondiale di natural body building.

E tra i giurati di Mister Italia 2019 c'era anche Marco D'Elia, il medello 22enne di Peschiera Del Garda che il mese scorso ha rappresentato l'Italia nella finale di Mister World, che si è tenuta a Manila, nelle Filippine. In questo concorso, D'Elia non ha vinto nessun premio particolare, ma è riuscito comunque a piazzarsi tra i primi venti ragazzi più belli del mondo.