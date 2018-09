La canzone tormentone dell'estate 2018 premiata all'Arena di Verona

È stata ancora un'Arena di Verona piena di pubblico la cornice della premiazione della canzone italiana tormentone dell'estate. Lo scorso anno a vincere era stato Francesco Gabbani con "Tra le granite e le granate". Un bis per l'artista toscano che aveva già vinto il Festival di Sanremo. E anche quest'anno il network radiofonico Rtl 102.5 ha scelto l'anfiteatro veronese per lo show live in cui sono state premiate le migliori canzoni di questa estate 2018.

Rtl 102.5 ha collaborato con EarOne per eleggere la canzone più apprezzata dal pubblico e più suonata nelle radio italiane. A giugno si sono aperte le votazioni ed è iniziato il conteggio delle volte in cui le 50 canzoni in gara sono state trasmesse in radio. E ieri, 3 settembre, il vincitore è stato premiato all'Arena. La canzone tormentone, vincitrice del Power Hits Estate 2018 è "Non ti dico di no" di Boomdabash e Loredana Bertè. Durante la serata sono stati assegnati anche altri tre riconoscimenti intitolati alle associazioni Fimi, Pmi e Siae. "Amore e Capoeira" di Takagi & Ketra, feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston ha vinto i premi Rtle 102.5 Power Hits Fimi e Siae, mentre i Thegiornalisti con "Felicità puttana" hanno avuto il riconoscimento Rtl 102.5 Power Hits Pmi.