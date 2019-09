«Mambo salentino» premiato come tormentone dell'estate in Arena

Alcuni vincitori erano stati anticipati ieri, 9 settembre, durante la presentazione del Power Hits Estate 2019, l'evento organizzato nell'Arena di Verona da radio Rtl 102.5 per premiare le canzoni più popolari di questa estate. Ma il tormentone numero 1 che ci ha accompagnato da giugno ad agosto è stato rivelato solo durante la serata, condotta da Angelo Baiguini e Giorgia Surina. A spuntarla sono stati Alessandra Amoroso e i Boomdabash con il loro «Mambo Salentino», i quali si sono aggiudicati il premio «Rtl 102.5 Power Hits Estate 2019».

Gli altri premi sono andati a Benji & Fede con «Dove e Quando», Il singolo che ha fatto registrare il maggior numero di unità (download e streaming premium) dal 21 giugno al 31 agosto. «Girls Go Wild» di LP è stato il singolo indipendente più suonato dalle radio, sempre da giugno ad agosto, mentre il premio per il brano più suonato negli eventi estivi in Italia è stato consegnato a Takagi & Ketra con Omi e Giusy Ferreri per «Jambo». Infine, il premio «Rtl 102.5 Power HitStory 2019» è stato assegnato a Ligabue e ad Eros Ramazzotti.