Roveré, sì al progetto di consolidamento del ponte "delle Gambelonghe"

Il presidente della Provincia di Verona Antonio Pastorello ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il consolidamento e l'adeguamento sismico del ponte Purga, detto anche "delle Gambelonghe", lungo la strada provinciale 15 a Roveré.

Il ponte risale alla seconda metà degli anni '60 e si eleva per 35 metri sopra il vajo per una lunghezza di 76 metri, è largo 8 metri, di cui 7 di carreggiata. La struttura presenta un ammaloramento diffuso in particolare per quanto riguarda i copriferri, che sono quasi integralmente da rifare. Le armature, spesso arrugginite, sono da ripristinare e da integrare poiché in numero troppo esiguo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Il ponte presenta altre criticità da risolvere: la struttura va resa antisismica e i parapetti sono da sostituire con barriere di sicurezza a norma. Infine le fondazioni necessitano di interventi di consolidamento.

La scelta di procedere con il ripristino rispetto al rifacimento ex novo dell'opera, dipende anche da un fattore di natura tecnica poiché la qualità dei materiali è risultata buona o soddisfacente. Sono comunque in programma ulteriori indagini sulle fondazioni del ponte. Nel progetto approvato sono, inoltre, previsti rinforzi e ancoraggi al substrato roccioso con micropali e tiranti.

Il costo stimato dell’intervento corrisponde a 1,56 milioni di euro, comprensivi di lavori, oneri di sicurezza, imprevisti, spese tecniche, occupazioni temporanee e oneri di discarica. Lo step successivo sarà la progettazione definitiva-esecutiva dell'opera, mentre i cantieri sono in programma per il 2020.

La priorità della Provincia è la sicurezza di chi attraversa strade e ponti di nostra competenza e di chi frequenta le nostre scuole e i nostri edifici - ha affermato il presidente Antonio Pastorello - Il progetto del ponte di Roveré si attiene a questo criterio. Abbiamo fatto e continueremo a fare quanto possibile, nel rispetto delle procedure e delle leggi, per accelerare il consolidamento e la messa a norma della struttura.

Il vicepresidente provinciale Pino Caldana ha aggiunto: "Questo progetto ci permette di accorciare i tempi rispetto alla demolizione e alla realizzazione di un nuovo manufatto. La Provincia, confrontandosi con il Comune, adotterà le soluzioni tecniche necessarie per ridurre al minimo i periodi di sospensione della circolazione sulla struttura, in modo da contenere il più possibile i disagi per i cittadini".