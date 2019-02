Improvvisa rottura della rete fognaria: strada chiusa in zona Stadio

A causa della rottura improvvisa di un tratto di rete fognaria è stata chiusa al traffico da mercoledì mattina via Merighi, in zona stadio a Verona. I tecnici di Acque Veronesi sono già al lavoro per la riparazione della condotta danneggiata: l’intervento durerà 3 giorni.

Si dovrebbero concludere il 6 febbraio invece i lavori di manutenzione alle reti idriche e fognarie in via Sant’Alessio, che hanno portato al divieto di sosta e transito sulla strada. Analoghi provvedimenti resteranno in vigore fino al 7 febbraio in via Quinzano, per un altro intervento dei tecnici della società consortile.