Dublino e Iasi, in arrivo due nuovi collegamenti con l'aeroporto Catullo

Novità per la rete dei voli dell'aeroporto Valerio Catullo di Verona. Wizzair e Ryanair, entrambe già operative allo scalo, nella stagione estiva 2020 introdurranno rispettivamente un nuovo collegamento per la città romena di Iasi e uno per la capitale irlandese Dublino.

Il volo per Iasi di Wizzair sarà operativo tre volte a settimana. Seconda città della Romania, Iasi è una località cosmopolita, capitale storica del Paese e ricca di riferimenti culturali, denominata la città delle cento chiese. La nuova destinazione si aggiunge alle rotte di Wizzair già attive su Kisinau, Cracovia, Varsavia e Londra Luton.

Con il nuovo collegamento su Dublino, saliranno complessivamente a otto i voli di Ryanair sul Catullo, già collegato dal vettore con Amburgo, Birmingham, Bruxelles (Charleroi), Londra Stansted e, in Italia, con Brindisi, Cagliari e Palermo.

I nuovi collegamenti vanno ad arricchire il network del Catullo, ad ulteriore conferma della continuità dell'impegno profuso dal management del Gruppo Save per uno solido sviluppo dell'aeroporto che procede con costante progressione e caratterizza anche l'anno in corso.

Da gennaio ad agosto l'aeroporto scaligero ha registrato 2.558.616 di passeggeri, con una crescita del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, superiore di oltre il 40% rispetto alla crescita media nazionale.