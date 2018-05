Rotary per il sociale a Verona e in provincia, 600 soci impegnati ogni anno

Sostegno alle famiglie e minori in difficoltà, aiuti per la piccola impresa, supporto a giovani con disabilità e interventi di contrasto alla povertà e in favore di ambiente e cultura. Questi sono i principali ambiti dei progetti di aiuto sociale realizzati sul territorio veronese dai dieci Rotary Club di Verona e provincia.

Più di 600 rotariani partecipano ogni anno attivamente a iniziative a favore della collettività, attraverso vari progetti tra cui: "Il Rotary per i giovani: stili di vita corretti per vivere meglio", rivolto agli studenti del quarto anno delle scuole superiori; "Rotary Youth Leadership Awards", seminario formativo per ragazzi dai 14 ai 18 anni; il "Comitato inserimento minori in difficoltà", attivo a Verona dal 1996, per offrire possibilità lavorative a ragazzi disagiati; "Rotary per il lavoro", con attività di microcredito a favore delle piccole imprese; i "Parchi del sorriso", iniziativa attiva dal 2006, che a settembre di ogni anno, sul lago di Garda, offre a giovani diversamente abili, provenienti da tutto il Triveneto, quattro giornate di divertimento. Sono state distribuite anche le "Borse per la vita", contenenti generi alimentari di prima necessità per famiglie in difficoltà. Per l'ambiente, il Rotary ha piantumato sul territorio cittadino una pianta per ogni socio.

Inoltre, sono stati sostenuti dai Rotary veronesi anche il servizio di volontariato delle mense dei poveri del convento dei frati di San Bernardino; la fornitura un ripetitore e cinque radio portatili a sostegno dell'attività del corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico e la realizzazione di eventi culturali per la cittadinanza.