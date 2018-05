Rotary a sostegno di ENPA: donati 30 alberi per garantire ombra al canile

L'impegno del Rotary continua a confermarsi una delle prime organizzazioni di servizio in tutto il mondo e anche a Verona, dove ogni anno interviene a sostegno di progetti e iniziative per la valorizzazione del territorio, della cultura e dell'emarginazione.

Oggi, 23 maggio, l'associazione ha donato 30 alberi, per garantire l'ombra alla struttura della Bassona che ospita 200 cani.

Presente sul territorio da diversi anni, la sede veronese dell’ENPA, si trova dal 2015 nel nuovo Centro Benessere animale comunale "Fondazione Cani & Gatti - Giorgio e Antonella Fietta" in località Bassona. La struttura è in grado di garantire il ricovero di circa 200 cani e 50 gatti, ospitati su un’area di 16.626 metri quadri.

L’Ente Nazionale Protezione Animali è la più antica associazione protezionistica presente in Italia: le sue origini risalgono infatti al 1871, anno in cui Giuseppe Garibaldi fondò una Società per la Protezione degli Animali. Acquisisce l’attuale denominazione nel 1938; nel 1954 ottiene il riconoscimento di Ente di diritto pubblico, che nel 1979 viene mutato in diritto privato. L’associazione nel corso degli anni si è strutturata in coordinamenti regionali ed in una fitta rete di Sezioni, circa 160, che coprono tutto il territorio nazionale.

L’ENPA è un’associazione apolitica, senza fini di lucro. E' una ONLUS che non riceve finanziamenti governativi: la sua attività è finanziata esclusivamente dai contributi dei privati, tramite quote associative, donazioni e lasciti. I fondi raccolti sono interamente utilizzati per il mantenimento delle strutture organizzative, degli animali ospiti dei rifugi e per le campagne informative e di sensibilizzazione.