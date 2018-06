Giornata Mondiale degli Oceani, al Sea Life visita di Massimiliano Rosolino

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Gardaland Sea Life Aquarium ha accolto un ospite d'eccezione: Massimiliano Rosolino, che si è speso a favore della salvaguardia degli ambienti marini e in particolare contro la plastica. L'ex-nuotatore, campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001, ha visitato l'acquario insieme alle sue due figlie Sofia e Vittoria, che hanno potuto ammirare le meravigliose creature che popolano le vasche tematizzate dell'acquario gardesano tra cui leoni marini, pesci pagliaccio, pesci scorpioni, razze, trigoni e squali, oltre al nuovo arrivato, il pesce napoleone.

Rosolino, da sempre attento alle tematiche ambientali e legato al mondo degli oceani, racconta di essere molto preoccupato dal grave livello di inquinamento dei nostri mari e spaventato dal fatto che le creature marine spesso soffrano a causa di questo. "Lego la mia infanzia al mare australiano, quel mare incontaminato in cui bisogna aver rispetto per la fauna e la flora che ne fanno parte - ha detto - Molte persone dimenticano che spesso siamo noi a fare male agli animali con l'inquinamento e la plastica".

Il problema dell'inquinamento, secondo l'ex-nuotatore, accomuna tutti, in particolare gli adulti di oggi che devono impegnarsi a rispettare l'ambiente ed educare i più giovani a fare lo stesso, così da contribuire creare un futuro migliore. "Ritengo importante spiegare ai bambini come bisogna amare l'ambiente e la natura che ci circonda - ha proseguito Massimiliano Rosolino - Loro sono sensibili, quando vedono una creatura viva e gli si spiega come rispettarla, ad esempio mantenendo l'acqua pulita, loro capiscono e la rispettano".

In particolare, Rosolino è rimasto particolarmente colpito dall'impegno di Gardaland Sea Life Aquarium e da tutti i Sea Life per salvaguardare il pianeta attraverso iniziative speciali e campagne di sensibilizzazione che coinvolgono direttamente i visitatori.