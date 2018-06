Quattro ponti sulla Provinciale 25 saranno sistemati dal Consorzio di Bonifica

Sono stati presentati oggi, venerdì 8 giugno, nella sala consiliare del municipio di Trevenzuolo, gli interventi su quattro ponti lungo la Strada Provinciale 25 a Roncolevà.

Nelle scorse settimane il settore viabilità della Provincia di Verona, durante il monitoraggio della rete viaria, aveva rilevato una fessurazione e un ammaloramento della fondazione, con possibile rischio statico, del ponte sullo scolo Gamandone. La Provincia ha dunque previsto la chiusura della strada per mettere in sicurezza il manufatto. Grazie al coordinamento con il Comune di Trevenzuolo e il Consorzio di Bonifica Veronese, durante il periodo di divieto al traffico saranno sistemati dal Consorzio altri due ponti sulla stessa strada provinciale: quello sullo scolo Latesone, dove il vecchio tubo da 80 centimetri sarà sostituito da uno scatolare di due metri per due, e quello sul Gambisola, dove al posto del tubo originario, sempre da 80 centimetri, ne verrà posato uno da 140. Inoltre verrà realizzato, sempre dal Consorzio, un nuovo ponte sullo scolo Rabbioso.

Questi interventi potranno prevenire alcuni fenomeni di allagamenti che in passato hanno interessato la frazione di Roncolevà. La Provincia chiuderà la strada al traffico il 18 giugno. La conclusione dei lavori è prevista in 30 giorni, sebbene gli uffici non escludano la possibilità di terminare in anticipo, condizioni meteorologiche e di cantiere permettendo.

La Provincia ha già avvertito i Comuni interessati, l'Atv per i percorsi alternativi dei mezzi di linea e la Provincia di Mantova, poiché gli interventi sono prossimi al confine con il territorio lombardo. Per il traffico leggero sarà disponibile un breve percorso alternativo attraverso Erbè e poi in direzione di Castelbelforte. Il resto del traffico, invece, verrà incanalato sulla SP 3 da Trevenzuolo a Nogarole, dove sarà possibile proseguire sull'A22 oppure, in alternativa, procedere fino a Mozzecane per poi svoltare sulla SR 62 in direzione Mantova.