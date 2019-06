"Romeo+Giulietta", i sindacati: «Una perdita per Fondazione Arena»

Lo spettacolo di danza "Romeo+Giulietta" che in prima mondiale sarà messo in scena il prossimo 26 agosto in Arena continua ad essere al centro di critiche. Alcune di queste si concentrano sul protagonista, il ballerino ucraino Sergei Polunin, e alcune sue esternazioni non proprio "gay friendly". Per questo alcune associazioni veronesi che difendono la causa LGBTQI hanno chiesto anche di annullare lo spettacolo.

Ma c'è anche un'altra questione, più economica, ma non per questo meno importante. A sollevarla sono stati i sindacati Cgil, Uil e Fials, i quali avevano già messo in luce il fatto che questo spettacolo di balletto non fosse organizzato da Fondazione Arena di Verona ma da Arena di Verona Srl, società partecipata al 100% dalla fondazione.