Biglietti a ruba per Roberto Bolle. E Fondazione Arena lo conferma per il 2019

Le tantissime richieste hanno portato quasi all'esaurimento dei posti per la data del 25 luglio, così in via del tutto eccezionale (e sorprendente per uno spettacolo di danza) la serata evento Roberto Bolle and Friends all’Arena di Verona, è stata riconfermata in cartellone anche per il Festival lirico 2019.

Fondazione Arena ha comunicato che l'appuntamento, in coproduzione con Artedanza s.r.l., è per martedì 16 luglio 2019 alle ore 21.15 ed i fan potranno acquistare i biglietti già dalla mattina di mercoledì 4 luglio 2018.

La star internazionale Roberto Bolle, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, ritorna quindi a Verona per il sesto anno consecutivo nella suggestiva cornice dell’anfiteatro scaligero, presentando con i suoi Friends un programma appositamente studiato per il palcoscenico più grande del mondo.

Una serata – dopo quella che si terrà in Arena il prossimo 25 luglio – che si conferma immancabile omaggio all’intramontabile eleganza del balletto di repertorio e alla creatività della danza contemporanea, pronta a ripetere lo straordinario successo che vede ogni volta l’Arena gremita di ammiratori in visibilio per il proprio beniamino e per i più grandi interpreti provenienti dalle migliori compagnie internazionali.

Fondazione Arena ricorda che i biglietti per lo spettacolo Roberto Bolle and Friends sono in vendita a prezzo speciale fino al 24 dicembre 2018 (da 18,50 euro a 159,00 euro), come tutti gli altri biglietti della stagione 2019.