Parona, dopo la ristrutturazione torna attiva la stazione dei carabinieri

Dopo una completa ristrutturazione, ha riaperto venerdì mattina la stazione dei carabinieri di Parona Valpolicella, nella sua sede storica di lungadige Attiraglio 79.

Il restauro dello stabile, il cui anno di costruzione risale al 1925, si era reso necessario per i danni strutturali che aveva subito dopo le scosse di terremoto del 2012. Il rifacimento ha consentito di perfezionare anche la funzionalità della caserma stessa, migliorando sia in termini di confort che di sicurezza le aree di ricezione del pubblico e quelle riservate ai militari che vi prestano servizio. La stazione, che durante il periodo dei lavori era stata ripiegata all'interno del Comando Provinciale di via Salvo D'acquisto, ritornerà a svolgere il proprio fondamentale compito di presidio del territorio della parte nord della città di Verona. La caserma sarà aperta al pubblico con i consueti orari, dalle ore 08.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Domenica e festivi dalle 8.30 alle 13.