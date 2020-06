Niente estate per il 12 Apostoli, lo storico ristorante riaprirà l'8 settembre

Lo storico ristorante di Verona «12 Apostoli» riaprirà il prossimo 8 settembre per il servizio della cena. Sarà possibile prenotare da luglio, attraverso il sito internet del locale reso celebre dal cuoco Giorgio Gioco, deceduto nel febbraio dell'anno scorso. Questa estate dunque sarà possibile solo «consultare la proposta d'intrattenimento gastronomico aggiornata con delle novità», ma per gustarla bisognerà attendere tre mesi.

L'annuncio è stato condiviso ieri, 2 giugno, dalla famiglia Gioco che scrive: «Fare finta che non sia successo nulla e riaprire il locale durante una stagione estiva ormai inesorabilmente compromessa non ha purtroppo per noi significato alcuno. Di estati veronesi ne abbiamo viste tante, questa però non riusciamo proprio ad immaginarla».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E come augurio a Verona, la famiglia Gioco ha scritto «Muso duro e mascherina fracà», come «motto di sfida alla tragicomica politica di gestione di un'emergenza che non è finita».