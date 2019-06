Rottamazione delle cartelle, in arrivo le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Stanno arrivando le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla rottamazione-ter delle cartelle. Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute, con l'esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell'importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Entro il 30 giugno sarà completato l'invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.

Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con Isee sotto i 20mila euro, la risposta di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle circa 332mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

Nel dettaglio, la ripartizione regionale delle adesioni alla rottamazione-ter vede in testa il Lazio con 236.812 domande di adesione, al secondo posto la Campania (190.179) e terza la Lombardia (185.599). A seguire ci sono Toscana (108.332), Puglia (101.442), Emilia Romagna (84.679) Piemonte - Valle d’Aosta (81.722), Veneto (81.100), Calabria (76.905), Sardegna (53.109), Liguria (40.032), Abruzzo (35.174), Marche (33.740), Umbria (28.259), Friuli Venezia Giulia (18.298), Basilicata (15.987), Trentino Alto Adige (9.418) e infine Molise con 8.122 dichiarazioni di adesione.

Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando le comunicazioni tramite pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri arriverà una lettera raccomandata. Con la comunicazione, l'agenzia informa sull'accoglimento o l'eventuale rigetto della adesione alla rottamazione-ter, su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze di versamento.

La comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione. Se il piano di dilazione prevede più di dieci rate, la comunicazione di giugno conterrà i primi dieci bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell'undicesima rata.

È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli.

Inoltre, le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della pubblica amministrazione.

Si ricorda, infine, che il mancato o insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata determina l'inefficacia della definizione agevolata.