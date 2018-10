Il Ministero ordina il ritiro di un lotto di croissant Bauli, rischio salmonella

Il Ministero della salute ha diffuso un avviso di richiamo di un lotto di croissant a lievitazione naturale con crema al latte a marchio Bauli. Il rischio microbiologico è di poter contrarre la salmonella.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi, con il numero di lotto LA8312BR e la data di scadenza 30/11/2018.

I croissant richiamati sono stati prodotti per Bauli nello stabilimento di via Verdi 31, a Castel D’Azzano. A scopo precauzionale, la raccomandazione per coloro che lo avessero acquistato è di non consumare il prodotto contenuto nella confezione contrassegnata con il numero di lotto da ritirare.