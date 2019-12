Tragedia dell'Antonov, Bertolaso: «Risarcimenti non del tutto pagati»

Quello che stupisce è che dopo 24 anni ancora non sono stati pagati completamente i risarcimenti. Non ho le competenze, né le conoscenze per entrare nel merito delle vicende processuali, ma è certo che qualsiasi sia l'esito, il tempo passato non permetterà mai più che si possa fare giustizia: una lotta per ottenere un risarcimento non può durare 24 anni.

Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso, parlando dei famigliari delle vittime della strage dell'Antonov, l'incidente aereo avvenuto il 13 dicembre 1995 in località Poiane e in cui morirono in 49. Domenica scorsa, 15 dicembre, Sommacampagna ha commemorato la tragedia e Bertolaso ha colto l'occasione per sottolineare che i risarcimenti stabiliti dalla giustizia civile sono rimasti solo sulla carta.