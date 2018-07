Amia e polizia municipale al lavoro per la bonifica del vallo di via Caroto

Sono partite ieri, 5 luglio, le operazioni di bonifica e disboscamento del vallo di via Caroto, sulle Torricelle. Al lavoro gli operatori di Amia e gli agenti della polizia municipale, che hanno trovato una situazione di degrado con la presenza di immondizia, oggetti di ogni genere abbandonati, oltre ad alcuni bivacchi utilizzati da tossicodipendenti.

Sul posto anche l'assessore ai giardini Marco Padovani, per una verifica dei lavori, gli ultimi di una serie di interventi lungo le mura magistrali, messi in atto dall'amministrazione sin dal suo insediamento, tra i quali la riqualificazione dei bastioni in viale Colombo.

Le operazioni in via Caroto, si inseriscono nel progetto di risanamento complessivo del vallo, su un'area di 11mila metri quadrati, per una spesa di circa 10mila euro.