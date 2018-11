Pratiche auto, addio file per i fogli rosa alla motorizzazione di Verona

Addio file agli sportelli per la presentazione dei fogli rosa. È quanto prevede la prima comunicazione dirigenziale per la riorganizzazione territoriale degli uffici di della motorizzazione civile di Verona che entra in vigore oggi, 26 novembre, secondo quanto previsto dal piano dirigenziale per far fronte ai rallentamenti nelle pratiche auto registrati in tutto il Veneto.

Un cambio di marcia cui plaude la confederazione nazionale delle autoscuole e degli studi di consulenza, la Confarca.

Il nuovo piano anti-caos prevede tra l'altro che la procedura di prenotazione del foglio rosa non avverrà più tramite gli sportelli degli uffici della motorizzazione civile: le pratiche saranno vagliate prima degli esami dagli stessi esaminatori, responsabilizzando quindi gli operatori professionali e riducendo le code. Una mossa che libera le risorse umane negli uffici ministeriali ed al tempo stesso scongiura le scadenze dei fogli rosa, vera spina nel fianco per i titolari delle scuole guida costretti a dover fronteggiare i malumori dei cittadini che attendono la prenotazione degli esami per la patente.

Per Christian Filippi, coordinatore regionale Veneto Confarca, è un importante risultato: «La riorganizzazione degli uffici è uno dei temi più sentiti da tutti gli imprenditori del settore ma anche da parte degli utenti, questa riorganizzazione interna degli uffici territoriali è una gran bella novità che lascia ben sperare per il futuro».