Latino Lovers in Verona: il festival non inizia, mistero sulle cause del rinvio

Sarebbe dovuto iniziare oggi, sabato 7 luglio, presso il vallo Bastioni Città di Nimes il tradizionale festival dedicato ai sapori, ai balli, musiche e tradizioni dell'America latina "Latino Lovers in Verona". La manifestazione che si dovrebbe concludere il 24 luglio, è stata però rinviata a data da destinarsi. Un rinvio piuttosto strano, se non altro nella tempistica, ma anche in virtù del riserbo, quasi mistero, che è stato mantenuto circa le motivazioni di questa decisione.

Ma andiamo con ordine: il primo passo è stato lo svolgersi della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Barbieri, avvenuta ieri mattina. Alle ore 15.30 il Comune di Verona ha pubblicato una nota di presentazione della kermesse con la quale annunciava l'avvio della manifestazione per il giorno seguente, vale a dire oggi, sabato 7 luglio. Trascorsa un'ora, alle 16.30, il colpo di scena, una nuova criptica nota di Palazzo Barbieri comunicava il rinvio dell'inaugurazione, ufficialmente, per «problemi organizzativi»:

«Per problemi organizzativi, il Festival Latino Americano dei Bastioni Città di Nimes non partirà domani sabato 7 luglio. Seguirà comunicazione sulla data esatta di inizio».

Ad oggi la successiva "comunicazione dell'esatta data di inizio" della manifestazione non è ancora pervenuta. Nel frattempo però è emersa la voce degli stessi organizzatori della kermesse, i quali in una nota pubblicata sui social hanno spiegato che «il festival non potrà aprire nelle serate di sabato 7 e domenica 8 luglio», motivando tale impossibilità «per cause di ordine pubblico», oltre che esprimendo la speranza di poter inaugurare lunedì sera: