Ato, necessario rinnovo del consiglio di bacino veronese. Martelli si dimette

Con le elezioni amministrative dei giorni scorsi sono cambiate le rappresentanze nella maggior parte delle amministrazioni appartenenti all'Ato veronese. Il comitato istituzionale del consiglio di bacino è dunque decaduto, e nei successivi 60 giorni dovrà essere convocata l'assemblea per il suo rinnovo. Fino al momento del rinnovo, il comitato istituzionale rimarrà in carica per garantire l'ordinaria amministrazione. Anche se, visti gli impegni sull'erogazione dei contributi per la realizzazione del nuovo Collettore del Garda e per le opere infrastrutturali necessarie a scongiurare l'esposizione ai Pfas, potrebbero essere richieste decisioni che esulano dalla ordinaria amministrazione.

A conclusione dei lavori del comitato, Mauro Martelli, presidente in carica del consiglio di bacino dell'Ato veronese, ha rassegnato le dimissioni.

Si è conclusa la mia esperienza all'Ato del servizio idrico integrato di Verona, dopo otto anni dalla mia prima nomina, avvenuta nel 2010 - ha detto Martelli - È stata un'esperienza gratificante, che mi ha consentito di approfondire dall'interno la realtà della regolazione locale dei servizi pubblici, interfacciandomi con i sindaci e con i tecnici delle società di gestione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, nella consapevolezza di lasciare un ente ben organizzato e un servizio idrico integrato di qualità e al passo con i tempi.

Con le dimissioni di Martelli, il comitato istituzionale sarà presieduto dal componente anziano Claudio Melotti.