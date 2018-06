Anguille del Garda, è stato rinnovato il divieto di consumo e commercio

L'ordinanza è firmata dell'ormai ex ministro alla salute Beatrice Lorenzin perché è datata 11 maggio 2018, data in cui il governo 5 Stelle-Lega ancora non esisteva. Un'ordinanza che però è entrata in vigore dal 17 giugno ed è in pratica un rinnovo del divieto di consumo e commercio delle anguille del Garda.

Il primo divieto riguardante le anguille del Garda risale al 2011 ed è stato poi rinnovato anno dopo anno in seguito ai ripetuti controlli che ancora oggi rilevano ancora la presenza di diossine e altre sostanze tossiche come i pcb nei longilinei pesci benacensi. La nuova ordinanza del ministro della salute sarà valida per dodici mesi, anche se l'ultimo monitoraggio ha rilevato che "la situazione di contaminazione non presenterà apprezzabili modifiche prima di almeno cinque anni, in considerazione dei lunghi tempi di persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille". Questo è quanto si legge nell'ordinanza, che a questo link è disponibile in forma integrale.