Funivia di Malcesine, rinnovato il Cda ed eletto il nuovo presidente: Piergiorgio Schena

Si è riunita oggi, venerdì 15 febbraio, a Malcesine l’assemblea dei soci di Atf, Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, per completare l’esame delle candidature per il nuovo consiglio di amministrazione. I soci – Provincia di Verona, Camera di Commercio di Verona, Comune di Malcesine – hanno nominato all’unanimità: Presidente Piergiorgio Schena, avvocato e già membro dell’organismo di vigilanza di Atf; Consigliere Paolo Artelio, presidente del Consorzio Lago di Garda Veneto; Consigliere Manuel Zeni, presidente di Apem, Associazione Pubblici Esercizi Malcesine; Consigliere Martina Quinternetto, professionista nel settore immobiliare-ricettivo; Consigliere Paolo Formaggioni, consigliere uscente di Atf e consigliere del Comune di Brenzone sul Garda.

«Abbiamo votato all’unanimità e in un clima di ottima intesa tra i soci, un consiglio di amministrazione che ben rappresenta esperienze, sia nel settore pubblico che nel privato, e competenze nel turismo, nella promozione e nell’accoglienza turistica sul Lago di Garda – ha spiegato il Presidente della Provincia Manuel Scalzotto –. Ringrazio quanti hanno voluto avanzare la propria candidatura e auguro a tutto il consiglio di amministrazione un buon lavoro».

«Le capacità e le competenze del territorio sono state valorizzate al massimo, infatti, tutti i componenti del nuovo consiglio di amministrazione, provengono da Comuni che si affacciano sul Lago di Garda – ha sottolineato Nicola Baldo, componente di Giunta della Camera di Commercio, delegato a partecipare all'assemblea dal Presidente Riello -. I nomi sono emersi da un'attenta valutazione dei numerosi curricula pervenuti, devo dire, tutti di ottimo livello. Per questo la procedura di nomina è durata due sedute. Sottolineo che l'elezione del nuovo Cda è avvenuta all'unanimità in piena concordanza tra i soci. Auguriamo buon lavoro a tutto il Consiglio».

L'ormai ex presidente della Funivia di Malcesine, nonché attuale assessore alla Sicurezza del Comune di Verona, Daniele Polato ha commentato così via social l'avvenuto passaggio di consegne: «Da oggi non sarò più il Presidente della Funivia Malcesine Monte Baldo. Sono stati anni fantastici ed abbiamo raggiunto risultati straordinari, unici. I migliori. Grazie ragazzi per tutto quello che avete fatto e per quello che mi avete lasciato nel cuore, grazie alla comunità del Garda-Baldo per il grande affetto e vicinanza anche nei momenti più bui e difficili, grazie a Fernando, Paolo, Carlo ed Ivano componenti del Cda».