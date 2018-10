Rinforzi in Veneto, ne arriveranno più di 300 tra carabinieri e poliziotti

Carabinieri e Polizia, in Veneto arrivano i rinforzi. Sono 206 i carabinieri e 127 i poliziotti che andranno a rafforzare le caserme e le questure di Venezia, Padova e Verona. A renderlo noto è stato il ministero dell'interno, come riportato da Ansa. E il ministro Matteo Salvini ha commentato dicendo: "Passiamo dalle parole ai fatti", e mostrando preoccupazione per la serie di furti che si stanno verificando nel padovano.