Intralciavano il passaggio, rimosse 15 bici tra stazione e piazza Bra

Mercoledì, 22 agosto, gli agenti della polizia municipale di Verona, con il supporto di Amia, hanno rimosso 15 biciclette da piazzale XXV Aprile, dal palazzo delle poste e da piazza Bra.

Sono state tolte da rastrelliere, pali e recinzioni quei mezzi agganciati irregolarmente che intralciavano il passaggio di pedoni, passeggini e carrozzine e che ostacolavano la salita o la discesa dagli autobus. In alcuni casi, la rimozione è stata necessaria per tutelare monumenti, edifici e piazze di valore storico-architettonico.

La regolamentazione della sosta selvaggia delle biciclette è necessaria per eliminare rottami e mezzi abbandonati che sono spesso agganciati alle rastrelliere e occupano posti inutilmente, creando degrado. Alcuni rottami sono stati smaltiti, mentre i mezzi integri sono stati portati in un deposito. I proprietari possono rientrare in possesso delle biciclette facendone richiesta all'ufficio denunce della polizia municipale, aperto nei giorni feriali, dalle 8 alle 12.