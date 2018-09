Catullo, quattro voli cancellati in un giorno. Si può chiedere il rimborso

È stato un lunedì di disagi quello vissuto il 24 settembre da diversi viaggiatori all'aeroporto veronese Valerio Catullo. Sono stati in tanti i passeggeri che hanno dovuto fare i conti con i disservizi delle compagnie aeree e che, loro malgrado, si sono resi conto che il proprio volo era stato cancellato.

Quattro i voli non partiti: il Verona - Iasi operato della Ernest Airlines (volo ERN377, con partenza e arrivo programmati per le 06:05 e le 09:25); il Verona - Bucarest della della Ernest Airlines (volo ERN375, con partenza e arrivo programmati per le 12:35 e le 15:35); il Bucarest - Verona ancora di Ernest Airlines (volo ERN376, con partenza e arrivo per le 22:15 e 23:25) e il Verona - Francoforte di Air Dolomiti (volo EN8827, con partenza e arrivo per le 14:00 e le 15:25).

