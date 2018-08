Sono possibili i rimborsi per lo spettacolo dei Momix annullato per maltempo

Ieri, 9 agosto, il maltempo ha costretto ad annullare lo spettacolo dei Momix al Teatro Romano. Il Comune di Verona informa che si può richiedere il rimborso dei biglietti fino al 24 agosto.

Il rimborso è possibile già da ieri alla biglietteria del teatro e continua nei punti vendita in cui sono stati acquistati i biglietti. Per i ticket acquistati a Palazzo Barbieri, nelle filiali di Banco Bpm e di Unicredit è possibile chiedere rimborso a Boxoffice Verona di via Pallone, 16. Per i biglietti acquistati online, il rimborso sarà accreditato automaticamente sul conto corrente o sulla carta di credito prepagata utilizzati per l'acquisto.

I Momix saranno in scena al Teatro Romano per altre due date: stasera e domani. Per chi fosse interessato ad assistere allo spettacolo, si consiglia l'acquisto dei biglietti in prevendita, visti i limitati posti disponibili.