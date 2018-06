Il Veneto approva la riforma degli organi di gestione dei parchi regionali

Il consiglio regionale del Veneto ha approvato la riorganizzazione degli organi di gestione dei parchi regionali, parchi tra cui rientra quello della Lessinia.

I parchi regionali, d'ora in poi, saranno gestiti dalle cosiddette "Comunità del Parco", organi che saranno composti dai sindaci dei Comuni toccati dalla superficie dei parchi e da persone nominate dalla giunta regionale, la quale avrà il compito di vigilare sull'operato delle "Comunità del Parco".

L'ottica di fondo - ha commentato l'assessore regionale Cristiano Corazzari - è quella della semplificazione e della razionalizzazione della gestione, oltre che del controllo della spesa pubblica. Con queste finalità uno dei risultati principali è che la normativa punta ad includere i cinque parchi veneti in un sistema coerente e coordinato. Grazie alla discussione in aula e agli emendamenti accolti, il testo è stato ulteriormente migliorato, puntando a rendere più snelli ed efficaci gli strumenti operativi e gestionali degli enti parco nello svolgimenti dei loro compiti sia in termini di tutela dei beni ambientali e del patrimonio naturale, sia come risorsa economica, tenendo conto delle peculiarità di ciascun territorio.