Rifiuti a Verona, Tari leggera ma la peggiore raccolta differenziata del Veneto

La seconda tassa dei rifiuti più bassa del Veneto, ma con la più bassa percentuale di raccolta differenziata. Il giorno successivo alla presentazione del rapporto annuale di Legambiente sui Comuni Ricicloni del Veneto, l'organizzazione Cittadinanzattiva pubblica i dati del suo osservatorio sui prezzi e le tariffe sui rifiuti.

Mentre il rapporto annuale di Legambiente si riferiva all'anno scorso, i dati di Cittadinanzattiva sono un po' più aggiornati ma non mostrano un miglioramento tangibile per la città di Verona. Tra i comuni capoluogo del Veneto, Verona resta quello con la più bassa percentuale di raccolta differenziata. Nel report dei Comuni Ricicloni, il capoluogo scaligero era addirittura l'unico al di sotto del 50%, mentre nei dati dell'osservatorio su prezzi e tariffe Verona differenzia il 50,7% dei suoi rifiuti. Non c'è nessuno peggio di Verona, che è ultima anche nella classifica della percentuale di cittadini serviti dalla raccolta di rifiuti porta a porta.

Rispetto al rapporto annuale di Legambiente, Cittadinanzattiva aggiunge qualche informazione in più che riguarda il portafoglio dei cittadini. Vengono, infatti, messe a confronto le tasse sui rifiuti pagate dai cittadini veneti. E quella dei veronesi è la seconda più leggera: 193 euro. Spendono di meno solo i bellunesi (153 euro) a fronte però di una raccolta differenziata al 78%. Mentre a Treviso, dove la raccolta differenziata è la più alta della regione (oltre l'84%) si è riusciti addirittura ad introdurre la tariffa puntuale sui rifiuti, un sistema di calcolo che si basa sul quantitativo di rifiuti prodotto dai singoli cittadini.