"Furbetti" scaricano rifiuti nella campana del vetro: torna la telecamera

Dal 17 luglio, all'altezza del civico 11 di via Reginaldo Pole, è stata installata un telecamera per monitorare il regolare smaltimento dei rifiuti. Il dispositivo, alimentato ad energia solare e con visione notturna, è collegato alla centrale operativa e sarà utile per smascherare i "furbetti" che in precedenza hanno approfittato della zona per scaricare i loro rifiuti indifferenziati.

Una situazione ripresa anche dal capogruppo del Partito Democratico di Verona, Federico Benini, e Sergio Carollo, alla guida del gruppo PD in terza circoscrizione.